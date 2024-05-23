布林肯：團結世界護台海和平

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台海議題牽動中美關係，持續於全球範圍備受關注。拜登政府遭國會質疑，在台灣問題上對中國大陸態度不夠強硬，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日表示，美國團結世界各國維護台海和平穩定，確保中國不會採取任何單方面行動改變現狀。

另外，對於國台辦批評總統賴清德520就職演說是「台獨獨白」，行政院長卓榮泰22日受訪時表示，國台辦的看法跟世界其他相關國家，或是一些重要人士的看法不盡相同。他強調，中華民國歷史就是一個主權獨立的國家，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬就是現狀，我們要維持的就是歷史的事實跟現在的現狀，因此我們不會做任何的改變。

布林肯21日出席美國參議院聽證會時表示，如今各國公開向中國表達關於台海局勢的立場，很大程度是由於美國積極參與推動，而中國正追求軍事、經濟及地緣政治上的優勢地位，挑戰美國對自由、開放、安全及繁榮的國際秩序願景。但他強調，美國對自身的投資，亦令美國在與中俄競爭上處有利地位。

美國總統拜登和中國國家主席習近平2023年11月於舊金山舉行「習拜會」，會後公布的聲明顯示，中美就台海議題仍各說各話，中方強調，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題；美方則重申反對任何一方單獨改變台海現狀的立場。

兩岸互動交流方面，此前國台辦、陸委會互相喊話，兩岸重啟旅遊一度出現轉機。但總統賴清德520就職演說後，國台辦發言人陳斌華21日晚間再發出新聞稿，批評大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的。