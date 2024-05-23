騰訊參戰 大模型價格戰升溫

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繼字節跳動、阿里、百度後，騰訊與科大訊飛22日也加入大模型價格大戰。兩家業者均下調多款大模型費率，並開放旗下一款主力模型免費使用。

綜合陸媒報導，大陸AI大模型問世剛滿一年，就開啟價格大戰。本波價格戰由字節跳動於15日開啟，阿里巴巴、百度於21日加入。除科技大廠外，其他中小廠如智譜AI、私募巨頭幻方量化旗下大模型DeepSeek-V2等，也紛紛下調價格。

在中美大模型競爭，及國內價格戰壓力下，曾說過「不急著早早展示半成品大模型」的騰訊，在17日公佈一系列混元大模型的進展後，緊接著於22日宣布降價。

騰訊雲當日更新的大模型方案中，主力模型之一的混元-lite模型，API（應用程式介面）輸入輸出總長度計劃從目前的4k升級到256k，價格調整為全面免費。混元-standard模型API輸入、輸出價格分別下降55％、50％。

新上線混元-standard-256k，具備處理超過38萬字元的超長文本能力，API輸入、輸出價格則分別下降87.5％、50％。此外，最高配置「萬億」參數模型混元-pro，API輸入價格降幅為70％。騰訊雲表示，以上價格調整立即生效。

科大訊飛也在微信公眾號宣布，訊飛星火Lite API永久開放免費，訊飛星火頂配版Spark3.5 Max，API價格低至人民幣（下同）0.21元／萬tokens（詞元）。作為對比，目前百度文心一言ERNIE-4.0和阿里通義千問Qwen-Max的定價為1.2元／萬tokens，訊飛星火定價不足其五分之一。

賽智產業研究院院長趙剛表示，大模型廠商打價格戰，核心目的是搶占市場，加速商業化進程。價格戰將讓大模型市場重新洗牌，市場集中度提高，一些產品成熟度不高、資金實力不強的企業可能在價格戰中被淘汰。