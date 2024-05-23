拼多多財報優 市值超過阿里

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大陸手機電商購物平台拼多多22日公布的今年第一季財報顯示，總營收人民幣（下同）868.1億元，獲利280億元，均高於預期。財報公布後，拼多多美股盤初大漲7.6％，市值超過阿里巴巴。

綜合陸媒22日報導，根據財報，拼多多第一季總營收868.1億元，年增130.7％，超過預期的768.6億元；獲利280億元，年增245.6％，超越預期的137.7億元；經調整獲利306億元，年增202.2％，勝過預期的155.4億元。

此外，歸屬於拼多多普通股股東的淨利潤為279.98億元，與2023年同期的淨利81.01億元相比，增長246％。不按美國通用會計準則（Non-GAAP），歸屬於拼多多普通股股東的淨利為306.02億元，與2023年同期的淨利101.26億元相比，增長202％。

財報指出，截至2024年3月31日，拼多多持有的現金、現金等價物和短期投資為2,421億元，而截至2023年12月31日為2,172億元。

財報公布後，拼多多美股開盤後大漲逾7％，22日晚間22:15，漲2.5％報每股149.1美元，總市值達2,070億美元，超越阿里巴巴的2,050億美元。

對於第一季財報表現，拼多多董事長兼聯席首席執行官陳磊稱，將繼續專注於可以為社區帶來可持續發展的舉措，從而增強公司長期內在價值。執行董事兼聯席首席執行官趙佳臻稱，今年重點是執行深化高質量發展戰略，將集中精力改善整體消費者體驗，加強供應鏈能力，培育健康的平台生態系統。