三大咖搶錢 5月狂發債311億

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5月發行的指標公司債

升息後發行成本大增，但今年企業發債搶錢卻未縮手。據櫃買中心統計，5月傳統發債大戶全員出動，台積電、中油、台塑三大咖進場發債搶錢，合計發行公司債311億元，整體企業5月發債420.1億元，且因中央銀行升息效應，10年券票面利率已破2％，但企業仍不惜成本發債籌資。

5月公司債發行，包括台積電、中油及台塑，其中，台積電維持首季「發債王」氣勢，5月再發債115億元最高，中油發出112億元居次，台塑也發出84億元排第三；台積電及台塑均發行5年期、10年期新券，中油發5年期、7年期、10年期新券，以額度來看，台積電以10年券為主、達66億元，台塑10年券也有44.5億元，中油以5年券為主、達53億元。

反應3月央行升息半碼，企業發債成本走揚，台積電這次10年券票面利率已破2％至2.1％，台塑10年券也達1.9％、中油10年券1.84％；另台積電5年券票面利率1.98％、逼近2％，台塑5年券1.82％、中油5年券1.76％。

若與升息前相比，3月台積電10年券票利率僅1.76％，5月上揚至2.1％，高出34個基本點（1基本點為0.01個百分點），可見發債成本上揚趨勢，想借錢要多花一大筆利息。

銀行主管認為，升息前5年券利率最高約在1.75％，現在幾乎都上看2％，多少會壓縮企業發債空間，除非急缺錢或大額資本支出的企業，其餘有發債計畫的企業暫時都先等等，畢竟後續升息預期不確定，第二季之後公司債發行可能愈來愈趨保守。

銀行主管指出，今年以來如台積電、台電、中油等發債量都頗大，但市場可買的額度也漸飽和，後續會不會維持發債量，可能要再觀察。

回顧今年各月企業發債量，1月衝出456.2億元，2月暫休兵，3月狂發720.2億元，首季累計發行1,176億元，寫歷年同期新高。但3月底央行升息後，4月發債量驟降至468億元，5月至今420.1億元，顯現年增率放緩。