公股銀綠能放款 Q1增50件

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公股銀第一季再生能源放款案概況

財政部鼓勵公股銀行再衝刺綠能相關放款，據公股銀統計，今年首季再生能源相關放款新承作約50件，以太陽光電相關產業最多，其中包括規模破百億元的大型聯貸案；據了解，公股銀參與數件離岸風電供應鏈國產化、儲能案件，下半年將會陸續出爐。

公股銀再生能源放款今年第一季至少增加50餘件，包括兆豐銀增加20件、台企銀新增18件、彰銀新承作14件等。合庫銀累計至今年第一季共承作477件，土銀截至去年底共承作397件，兆豐銀累計至今年第一季有180件，彰銀至今年第一季有169件，每家公股銀都以太陽光電相關授信案件量最多。如台企銀再生能源電力供應業共承作99件，太陽光電占92件，授信餘額占電力供應業授信總額的近5成。

公股銀今年第一季參與的聯貸案包括向陽多元光電（漁電共生）158億元聯貸案、兆豐銀主辦、離岸風電國產化供應鏈相關的華纜系統137.4億元聯貸案等。據了解，多家公股銀都有參與的再生能源聯貸案尚未簽約，範圍主要涵蓋離岸風電供應鏈國產化、儲能案件，也有部分太陽光電、漁電共生案，將在下半年陸續申請及籌組。

離岸風電3-2期今年進行選商，近年因離岸風電案場不時傳出股權轉移、進度延宕等訊息，加上建設時間較長、售電契約年期也相當長，拉高授信案風險，公股銀皆謹慎承作，財政部3月底公股行庫業務會報時，也鼓勵公股銀能加強參與離岸風電融資。

由於公股銀審核授信案，會考慮到擔保問題，離岸風電業者僅有「綠電買主簽約承諾未來購買多少綠電」作為擔保是不夠的，因此，由輸銀成立、國發基金出資大半的融保中心，過去給風電的融保機制最高可提供最高6成保證成數，為讓公股銀安心參貸，保證成數也研擬往上提高。