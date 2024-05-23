中租150億現增案 股東會通過

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中租控股22日股東會通過150億元現金增資案，中租控股策略長廖英智表示，今年不會發行海外存託憑證，將等第三季，視業務動能或預期2025年景氣可明顯成長時，再決定是否辦理現增。

中租控股的股東除關心今年展望及何時辦理150億現增案，以何種方式進行。廖英智說明，現增案每年都會在股東會中提案，然後再授權董事會依公司發展需要、經濟情況辦理，但今年將不發海外存託憑證，未來視實際業務動能或對明年景氣預期可明顯成長時，再決定是否辦理現增。

過去中租控股股東會往往不到半小時就結束，但今年股東問題相對較多，開會至午後才結束。至於中租控股持股比重7成以上的外資股東，早已完成電子投票，因此順利通過盈餘分配及150億元現金增資案等所有議案。

中租控股今年股東會主要議案是營業報告書、財務報表、盈餘轉增資、規劃辦理長期資金募集、股東會議事規則案等，各項議案經表決後贊成比重達94％，僅現金增資案贊成比重為87％。

中租控股去年合併稅後純益250億元、年減8.04％；今年前四月合併稅後純益77.88億元、年減14％，EPS 4.82元。針對股東關心今年營運展望，中租控股指出，前四月獲利較去年同期衰退，主要是大陸「財政返還」約人民幣3.3億元～3.4億元尚未入帳，及信用減損金額也較同期略高所致，但就三大主要地區的台灣、大陸、東協，今年業務成長率預期仍有10％。

中租控股股東會通過普通股每股現金股利6.5元，股票股利0.2元，合計6.7元。廖英智說，預估除權息時間會和去年差不多。去年除權息為8月1日、發放現金股息為8月31日。