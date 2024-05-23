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榮家父子 上海銀持股近2成

上海商銀前十大股東出爐，多家榮家旗下控股公司繼續位列前十大，榮家第三代榮智權占已發行股份6.708％、第四代榮康信持有12.692％，持股合計近2成。圖／本報資料照片
上海商銀前十大股東出爐，多家榮家旗下控股公司繼續位列前十大，榮家第三代榮智權占已發行股份6.708％、第四代榮康信持有12.692％，持股合計近2成。圖／本報資料照片

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上海商銀最新主要股東名單
上海商銀最新主要股東名單

上海商銀前十大股東出爐，多家榮家旗下控股公司繼續位列前十大，近期上海商銀陸續依照證交法43條之1公告，榮家第三代榮智權占已發行股份6.708％、第四代榮康信持有12.692％。

近期公告內容中，榮康信含配偶、未成年子女及利用他人名義持股，原持有上海商銀近469萬股，3月1日經由繼承多家投資公司及祖父榮鴻慶持有的股份，共計增加逾6億股。

上海商銀前董事長榮鴻慶2022年辭世後，近期公告由榮家第四代榮康信繼承榮鴻慶手中大部分上海商銀持股，榮康信含控股公司等持股比例合計達12.692％。

觀察上海商銀前十大股東中，前三大持股比例跟去年相同，包含家族投資公司TASSBURY的4.67％、BRIGHT HONEST的3.82％、TILSBURY的3.53％。其他SHEEN PERFECT維持2.66％、MAGNETIC HOLDINGS維持2.65％、LOGAN INVESTMENTS從去年的2.68％降至2.47％、鴻大投資公司維持1.39％。

台新銀行託管國泰台灣傘型證券從去年的1.91％增加至2.77％、富邦人壽由2.06％增加至2.68％。大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶今年以1.06％擠入第十大股東；去年第十大股東挪威中央銀行持有1.15％，今年退出前十大，降到第11大，持股稍降至1.06％。

上海商銀董事長李慶言在年報中強調，今年營運策略主軸為「智能永續，創新多元」，將致力發展人工智慧，加速數位轉型，創新產品服務，發展多元核心，提高非利息收益，提升資本效益等。

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