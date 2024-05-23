金管會：當沖降稅延五年 有三好

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當沖拉高台股交易量，但投資人是否有賺到錢？金管會主委彭金隆22日指出，據證交所統計，當沖交易人數中有53％是賺錢，47％的人賠錢，但損益金額來看，賠錢金額較大，有13％的當沖交易人占9成虧損，主要是集中在交易頻繁的大戶。

根據證交所統計，當沖交易獲利者人數占當沖總交易人數的52.93％、虧損者占47.07％，但獲利者當沖總獲利金額233.49億元，47％的人則虧損達524.76億元，其中9成集中在13％的交易者。

金管會支持當沖降稅再延五年，彭金隆表示，就金管會監理角度來看，有三大好處，即交易流動性增加、價格發現、增加市場效率，這三項都比未實施當沖降稅時好，資本市場本來就有多面向，當沖投資者獲利、降稅鼓勵投機也是一個面向，金管會會再提供財政部更多面向的資料。

多位立法委員質詢時指出，當沖鼓勵投資人殺進殺出，最大獲利者是誰？散戶、大戶有賺嗎？最大獲利是政府有收稅、券商收手續費，對投資人來說並沒有賺錢。

彭金隆坦言，就交易所統計，常沖獲利人數比賠錢人數多，但賠錢的金額比賺錢的金額大，主要集中在某區塊。證交所董事長林修銘說明，當沖賺的人占53％，賠的人占47％，其中13％的人占9成虧損，主要集中在交易頻繁大戶，小戶是小賺小賠，但當沖是個市場中性機制，所產生的量是很多的，吸引很多資金投入，讓台灣資本市場更活絡。

另有立委認為，若當沖降稅延長，唯一獲利者只有政府，交易榮景可維持、有稅收，但現在台股日均量已有5,000億元，應已不需再降稅刺激，且當沖如同賭博，一個政策既然是有階段性，該落日就落日，完成階段性任務後就不該再延長。