元大金收漲4.05％ 稱冠金融股

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台股22日大漲315.08點或1.48％，再創新高，金融股亦跟著大盤走揚，單日漲幅0.45％，其中，元大金因股市熱絡加上ETF大賣、獲利表現等因素大漲，盤中一度拉高至34.2元，收盤仍漲4.05％，收在33.35元，成為單日漲幅冠軍。

除元大金外，包括台中銀、統一證、上海商銀、國泰金、台產、富邦金、中再保、群益期、華票、遠東銀、臺企銀、彰銀、第一金等，漲幅都在0.5％以上，超越金融股平均漲幅。除金控龍頭國泰金、富邦金外，包含銀行、證券、產險、期貨、票券百花齊開，顯示資金青睞金融股，已不單單鎖定金控股，包含其他金融股也是雨露均霑。

法人表示，金融股仍未站上周線，後續觀察是否能快速站回周線，一旦站回，顯示籌碼尚未凌亂，多頭就將持續，有機會繼續往上攻堅。影響金融股行情的後續觀察重點，主要是近期密集舉辦法說會及股東會，相關高層是否會釋出更多利多或業務展望，將是決定金融股能否繼續上攻。

金融保險指數近期持續創1990年4月28日收2,001.28點以來的34年新高，法人指出，雖與1990年2月5日歷史新高2,858.59點，還有一段距離，但後續隨聯準會降息，金控、銀行等投資債券的資本利得回升，都將讓金融股後市大有可為，有機會往上挑戰高點；再來是觀察法人是否上修金融股EPS，尤其在目前估值仍低下，法人將有機會加大加碼金融股力道。

公股銀主管分析，目前金融股的股價淨值比仍偏低、股價相對電子股也不高。以2019年以來金融保險股與大盤的股價淨值比差距區間0.22倍至1.55倍，平均值為0.85倍，目前金融保險股股價淨值比約為1.34倍，與大盤的2.44倍差距為1.1倍，代表金融股評價仍被低估。