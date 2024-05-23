國泰世華銀邁向亞洲區域銀行

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「國泰世華銀行要往亞洲區域銀行邁進。」國泰世華銀行國際管理部副總經理苗華本接受本報專訪，對於國泰世華銀近年的海外布局，他透露除了持續投資海外三分行與二子行，特別點出三大潛力市場，即越南、新加坡、柬埔寨，且國泰金融集團要將越南視為「第二個家」，進一步達成亞洲區域銀行（Regional Banks）的目標。

國泰世華銀行在近年海外市場發展，最聚焦的國家之一就是越南。苗華本直言「越南是國泰金融集團第二個家」，國泰金融集團在越南，不管是銀行、人壽、產險都有據點，而國泰世華銀行則是先投資世越銀行（目前有34處據點），2005年更設立辦事處發展至今，同時也設立胡志明市分行、河內代表人辦事處、廣南代表人辦事處等。

針對越南市場，苗華本指出，相對台灣是明顯以高科技產業為主，越南目前每個產業聚落都在積極發展中，越南近年政府逐步完善各項政策，技術上也逐漸跟上國際要求，目前越南人口約1億多人，但平均年齡才約32歲，人口紅利與GDP發展亮眼，吸引台商積極進駐，不管是銀行、壽險、產險等，越南是國泰金融集團子公司都齊心發展重要據點。

為持續深耕越南，除了原本就已發展的企業金融業務，國泰世華銀行今年在當地開始發展數位消金。苗華本表示，3月底數位信貸App上線，目前運作都順暢，是國泰世華銀行在海外除了柬埔寨之外另一個重要的消金市場，不過相較於柬埔寨是之前併購當地銀行時即有消金業務，越南則是國泰世華銀行「原生」發展出來的消金系統，同時維持企金、台商業務。

針對另一個潛力市場新加坡，苗華本指出，目前國泰世華在新加坡可以承作私人銀行業務，當地還有企金業務，會將新加坡視為中心（Hub），包含印尼、泰國等東南亞的案子，都可藉由新加坡當地的據點來完成。

第三是柬埔寨，國泰世華銀行柬埔寨子行在2023年推出「CUBC mBanking App網路銀行」，成為柬埔寨首家實現數位開戶並成功串接Bakong支付系統的台資銀行，目前已累積用戶超過1萬戶。

去年10月國泰世華銀行與金融科技公司TrueMoney 展開異業合作，擴增15個存提款服務據點至1萬5,000個，滿足當地客戶儲蓄與現金提領需求，加速擴大消金客戶服務。去年起也推動實施CUBC Pay商業模式，至去年底推廣商戶數約達4,000家；至3月合作商戶數更成長超過75％。

目前國泰世華銀行在東協十國除汶萊外，九個國家都已有據點，如何深耕與拓展東協市場成為首要任務。苗華本表示，國泰世華銀接下來在海外市場還有很多事情要做，包含從傳統跳步到數位化，打「海外盃」也急需「NBA好手」，雖不須用到「知名球星」，但至少當地行員與外派行員都需要作好準備，「用對的人去打對的市場。」

針對國泰世華銀海外市場的最終目標，苗華本道出「區域銀行」（Regional Banks）一詞，他說，全球性國際銀行雖然規模大，但速度不見得快、彈性不高，小銀行則雖然速度快，但一出國外業務比較弱、能服務的內容較少，國泰世華銀行追求的是「中間」的區域銀行，誓言要成為亞洲首屈一指的區域銀行。