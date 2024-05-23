國泰世華銀衝刺海外市場 擁三優勢、三挑戰

盤點國泰世華銀行海外布局，足跡遍及中國大陸、香港、新加坡、寮國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、越南、泰國與印尼。國泰世華銀行國際管理部副總經理苗華本認為，國泰世華銀行在海外發展主要擁有三大優勢，包含服務客製化、深耕客戶關係與數位化發展。

苗華本表示，相對於其他銀行，國泰世華銀行在海外具有獨特的三大優勢，一是服務客製化，因海外企業客戶數相較於台灣的客戶數少，因此對於海外每一位客戶都更有機會詳盡了解，不論是客戶遇到的困難，未來發展性等都要一起了解，如客戶煩惱美國匯率高，團隊就會主動找客戶商討，再同內部團隊共議可以如何幫助客戶，或發展出哪些產品來服務客戶；二是深耕客戶，因應海外市場變動快速，與客戶建立深入關係，也有助於加深本行對國際市場的了解與彈性。

三是數位化，除了在柬埔寨、越南以數位方式發展支付或個人信貸業務外，在企金業務方面，為增進企業戶數位體驗，提供各地使用者更為一致的服務，今年度也針對全球企網銀Global MyB2B的使用者介面及功能，做較大幅度的調整，陸續將在星、港、越等地推出新功能，使用者將可享受更便利的換匯及匯款服務，提高營運資金運用效率，因應快速變化的環境。

但苗華本也認為，接下來可能面臨三大挑戰，一是人才，「老實說，出了台灣，國泰的知名度仍有限」，目前國泰世華在海外，相對花旗等國際大型銀行，不如國際大型金融集團名聲響亮，在海外要找到好人才比較難，如何讓國泰世華銀行的名字在國際上被熟知，是今年的一大重點。

二是人員管理，目前以越南來說，當地員工約6成、4成是台幹，在當地發展很多會有這個現象，特別消金是非常當地的市場，因此多是在當地找越南團隊做消金，台幹則是做技術支援，且國泰世華銀在越南當地客戶多，因國泰世華在越南已超過十年，一開始當地台商少，反而是近年台商才往越南去。

三是同業競爭，以打籃球來說，在海外是要與NBA比，「出了台灣，面對的不只有中信、玉山，而是面對花旗等國際大型銀行競爭」，苗華本認為，要準備好，在海外不能用台灣的方式競爭，國際大型銀行「玩法」與台灣不同，因此找到國泰世華銀行在國際上的定位更為重要。