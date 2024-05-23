廣達AI不掉隊 研發砸250億元

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持續拓展AI、智慧車用、智慧醫療及智慧製造等布局，廣達研發經費繼去年首度占公司營業收入2％，達233億元創下新高後，今年有望再寫高點，預計將超過250億元。

廣達指出，AI發展過程中，創新與突破往往需要提前布局和持續探索努力，因此投入大量資源挖掘尚未被充分開發的潛在機會，同時加上員工激勵等因素，今年研發經費預計會再創高。

廣達去年研究開發費用約233億元，較2022年的213億元增加20億元，年增9％；2023年、2022年研究開發費用占營業收入之比率分別為2.15％和1.67％。

廣達說明，科技產業創新與突破往往需長達數年提前布局和持續探索，因此長期投入大量資源在研發人才的培育和技術創新上，也使公司得以在新應用崛起時搶得先機。

例如智慧車用方面，廣達從初期的車用導航與影音娛樂系統擴展至全電動車、全自動駕駛電腦、影音娛樂整合系統、車身相關控制系統與電機、電池管理系統等研發與製造。現已將擅長的高速訊號研發能力，應用在新一代自駕中央電腦與區域控制系統之中，而電池與電機間的電能轉換系統（Inverter）也研發有成，打入大電壓與大電流相關應用。

智慧醫療部分，則是統合伺服器端、無線網路端及使用者終端等各類技術，開發AI醫療雲平台、智慧心電圖量測儀、藍牙體溫貼片等創新方案；智慧製造方面將透過大數據、AI、無線通訊、物聯網及雲端運算等技術，結合實體產品或系統的數據與模擬模型，測試、驗證和優化製程，提高生產效能。

值得一提的是，除了上述三大領域外，廣達也積極布局AI智慧眼鏡，投入近眼顯示器（Near Eye Display）關鍵光機模組研發與生產，以及頭戴顯示器所需技術的整合與製造，產品線涵蓋AR、VR顯示器與智慧眼鏡等。

廣達說明，隨著ChatGPT引領的AI風潮，AI智慧眼鏡是最理想的裝置，可以透過語音、近眼顯示 器直接與AI溝通，結合各式科技產品日趨成熟，將出現更多樣化的新應用，發展出新需求、新市場。