遭控盜用軟體 大立光：全力配合調查

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大立光遭德國廠商跨海提告盜用光學校正軟體，台中地檢署上月以違反著作權法及詐欺罪起訴大立光公司及總處長等10人，台中地院將於31日首度開庭，一旦判定有罪，求償金額恐上看10億元；而大立光前後任董事長林恩舟、林恩平兄弟獲不起訴處分，德廠已向台灣高檢署智慧財產檢察分署提出再議。

對此，大立光回應，本公司於去年3月間接獲地檢署通知後始知悉此事件相關爭議，即主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為。

根據台中地檢署起訴書指出，大立光自2005年起向德商MVTec公司採購HALCON軟體開發版，到2018年，大立光內部開始討論軟體後續採購需求和數量時，研發部黃姓總處長竟指示要求暫緩向生管部申請合法採購程序，並設計出虛擬Mac認證碼，破解原廠認證程序，侵害MVTec著作財產權。

大立光強調，公司向來要求同仁恪遵各項法規以及軟體使用規定，更已全面檢討並重新審視現行內控流程，加強員工教育訓練，提升每位員工對於智財權的了解及重視，避免再有類似爭議；地檢署現已偵查終結，就公司代表人等為不起訴處分，公司謹此予以高度尊重。

至於就公司及涉案員工遭地檢署起訴部分，於日後審理過程亦將一本真摯負責之態度，協助司法機關還原此事件全貌，捍衛公司及員工權益，以還公司及涉案員工清白。