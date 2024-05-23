台灣大入股回歸線娛樂 准了

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台灣大哥大入股回歸線娛樂公司40％股權案，公平會22日委員會決議通過，認為兩家公司結合後對於市場競爭不至有顯著影響，因此不禁止結合。

公平會指出，本案涉及四個產品市場，包括「行動寬頻服務」、「線上影音平臺」、「動畫投資製作」及「動畫代理」，其中「線上影音平臺」與「動畫代理」服務因有上、下游交易關係，故屬於垂直結合，且兩個市場的市場占有率不高。

至於「行動寬頻服務」及「動畫投資製作」兩個市場，公平會認為其服務所需技術各不相同，也未有因法令管制改變或技術進步而影響重要潛在競爭之可能性，亦無限制競爭的疑慮，也不禁止結合。

回歸線娛樂隸屬於智寶國際集團旗下重要子公司，因深入日本動畫產業界，與多家世界知名的日本企業建立長期合作關係，成立以來積極促進日本多元優質動漫IP於國內影音串流平台播映。台灣大入股回歸線娛樂後，將結合集團資源擴大與國際IP合作。

公平會分析，線上影音平台業者取得節目的方式多元，動畫代理商亦不會僅與單一線上影音平台業者交易，因此兩家公司結合後，對於市場競爭不致有顯著影響。

另外，國際外送平台Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業一案，公平會23日將在立法院經濟委員會就「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」進行報告。公平會亦證實，已接獲申報案，現正審查結合申報資料是否齊備。

公平會表示，考量二大外送平台結合將顯著改變市場結構，委員會議審查重點將放在「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等四大面向上，公平會強調，必定對此案審慎討論。