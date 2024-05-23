濾能：Q1已落底 營運步步升

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懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能22日參與櫃買中心業績發表會，該公司表示，去年以來受大環境影響營運下滑，但由目前市況及客戶下單情況來看，預期營運已在今年第一季落底，隨著訂單需求復甦、南科新廠投產及瓶頸改善，預期營收可望逐季提升，毛利率及獲利可望自第三季改善，全年將力拚重回營運損平。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品的模組化化學濾網，主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），目前出貨以12吋先進製程廠區為重心。

濾能財務長暨發言人阮士原表示，在營運結構上，外界常認為該公司是單純銷售濾網耗材的公司，阮士原強調，濾能的營運策略及項目從傳統的指向性化學濾網，進化到「耗材設備化」的4.0階段，透過設備、耗材、循環經濟三軸開發布局，提供包括濾網耗材，更重要的是，該公司未來營運將以提供AMC防治設備的整體解決方案為主。

此外，阮士原也表示，過去該公司化學濾網是採取外購方式，在營運成本及毛利率上較為不利，且公司的發展性及產業設計也都受限，未來南科廠將自製濾網，將有助增加產品類型及改善銷量及營運成本等。

就營運面而言，阮士原表示，目前客戶訂單有增加情況，預期去年以來的營運低潮將在今年第一季落底，並逐步往上，毛利率部分，上半年改善幅度不大，但隨著南科廠技術問題解決，進入下半年之後，毛利率應可逐步改善。