朋億*：下半年接單穩

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半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*表示，該公司目前仍保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升下，助力整體產能稼動率保持一定水準之上，該公司不僅在半導體相關、光電等領域中擴大業務接單動能，也持續擴大兩岸及東南亞等區域業務版圖。

朋億*2023年全年合併營收達91.40億元，年增6.37％，受惠旗下半導體產業客戶保持良好設備拉貨進度，雖第四季受到台幣升值影響，集團仍持續精進營運成本、費用管理等效益，挹注2023年全年稅後淨利歸屬母公司業主仍達10.42億元，年增30.82％，整體獲利續創歷年新高記錄，2023年全年每股稅後純益達14.95元，年增27.34％。

展望2024年下半年，朋億*表示，該公司目前仍保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升下，助力整體產能稼動率保持一定水準之上，朋億*不僅在半導體相關、光電等領域中擴大業務接單動能，持續拓大兩岸地區及東南亞等區域業務版圖，以期創造未來營運成長表現。

朋億*也表示，該公司近年來積極擴大垂直水平整合、多區業務接單布局，且於兩岸三地廠務領域站穩高度競爭利基，積極深化旗下高科技產業水、氣體、化學品製程供應系統高品質、高潔淨度與精確度等能力，有效滿足客戶需求，以區域來看，2023年中國、台灣、其他區域營收比重分別為58.50％、32.90％、8.60％，此外，朋億*持續優化整體訂單結構，並精進原料採購成本、加大控管管理費用等，挹注2023年全年整體毛利率、營業利益率分別攀升至25.44％、16.16％水準，明顯較前一年度的22.37％、13.76％精進。