資安廠商Check Point：雲端安全事件 年增154％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

資訊安全廠商Check Point與趨勢科技日前發布資安報告。Check Point發布「2024年雲端安全報告」，雲端安全事件較去年同期大幅成長154％。而趨勢科技則指出，台灣受訪企業中，有高達96％的網路資安領導人，在董事會壓力影響下，不敢直接點出企業所面臨的資安風險。

Check Point近期發布「2024 年雲端安全報告」，報告顯示，今年的雲端安全事件急劇增加，有61％組織受到影響，較2023年的24％相比，大幅成長 154％。顯示雲端威脅正變得日益複雜和頻繁。

Check Point指出，多數組織持續重視「已知」漏洞和惡意行為，卻只有21％的企業組織重視「預防」。目前觀察到，企業的資安跟不上技術發展，此趨勢令人擔憂。

而日本證交所掛牌的趨勢科技進行全球企業風險調查，全球共有2,600家企業受訪，其中台灣企業有100家。

台灣受訪企業中，高達96％的網路資安領導表示，在董事會的壓力影響下，不敢直接點出其企業所面臨的資安風險。

趨勢科技技術總監Bharat Mistry表示，有超過半數的全球資安領導人表示，資安是企業最大的商業風險，但卻無法用董事會成員能夠理解的語言來溝通這項風險。

趨勢科技表示，IT人員與領導者存在著溝通障礙，不但顯示企業的信任危機，企業的資安韌性亦將受到影響。

根據該調查，全球有超過三分之一（34％）受訪者表示，網路資安被視為一種 IT 風險而非商業風險，此外，有80％的受訪者相信，唯有發生嚴重的資安事件才會讓董事會採取更果決的行動來對抗資安風險。

近八成（79％）受訪者認為有必要提升自己的IT溝通技巧來矯正這個情況，趨勢科技建議企業應善用「攻擊面風險管理」（ASRM）整合式平台，透過儀表板來呈現風險概況，可有效協助資安領導人提升內部溝通效率。