兩大酒店插旗 助攻台中新案

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台中兩大國際品牌酒店周邊指標建案

受惠中科產業鏈加持，台中躍居國際商務重鎮，愈來愈多國際品牌酒店爭相插旗，其中位於西區草悟道的「勤美洲際酒店」預計第三季開幕營運，七期新地標「台中之鑽」將引進萬豪集團旗下最頂級酒店品牌JW Marriot，預計2026年營運。隨著兩大國際品牌酒店的進駐，助攻周邊指標新案房價續創高。

住商不動產台中南屯店協理黃盟翔指出，台中近年在交通及重大建設上利多不斷，加上中科產業鏈的蓬勃發展，持續吸引國際大廠來台中投資設廠，並購置商辦作為營運總部，不僅台中總人口數已突破285萬人，去年旅遊人數也續創新高，發展潛力讓國際品牌酒店業者看見商機，進一步帶動整體房市熱度不斷攀升。

由勤美集團砸下數十億元打造的「勤美洲際酒店」，預計第三季開幕，預期將為西區草悟道商圈帶來龐大的觀光人流，同時也帶動周邊房市買氣，推升指標建案房價創高，尤以正在交屋的西區「勤美之森」及今年將落成的北區「忠泰老佛爺」最受市場矚目。

緊鄰勤美洲際酒店的豪宅新成屋「勤美之森」，產品規劃77～172坪，目前正在進行交屋。據實登揭露，目前最高成交單價達68.2萬元。勤美之森去年10月後即封盤至今，高樓層精華保留戶預計今年下半年逐步釋出，市場預期單價將站上7字頭；此外，勤美集團預計下半年推出位於英才路與勤美誠品綠園道商場旁的「勤美之森」二期新案，將結合商場與住宅大樓產品。

北區指標新案「忠泰老佛爺」，是忠泰建設在台中的首發案，結合時尚傳奇大師卡爾‧拉格斐、日本景觀設計師三谷康彥、英國地景裝置藝術家沃爾夫岡‧巴特瑞斯等國際團隊，打造樓高34層的豪宅大樓，產品規劃70至140坪，預計今年下半年完工落成。據實登揭露，該案一年成交均價每坪58.55萬元，最高成交單價70.3萬元。

另外，台中商銀砸逾百億元打造的七期企業總部「台中之鑽」，據傳高樓層將引進萬豪集團頂級品牌JW Marriot，有望成為中台灣房價最貴的品牌酒店，預計2026年開幕營運。台中之鑽所在的市政路上豪宅、商辦林立，其中「由鉅惟上」產品規劃70、80、90坪，總戶數171戶，目前實登揭露143筆，一年成交均價每坪76.54萬元，最高成交單價來到88.34萬元。