和泰車推社區保修 突破百站

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看準「便利」已成為當今消費者主要訴求，舉凡民生消費從量販超市移轉至中小型社區超市，及外送平台興起，都彰顯此一趨勢，和泰汽車自2019年首度推出TOYOTA社區型保修站，為車主提供即時、專業的服務，其便利性成功獲得車主肯定，正式突破100站，已有逾37萬車次入站進行汽車售後保修。

TOYOTA保修站至目前已擴展至103站，和泰車指出，若連同傳統服務大廠，全台總服務據點達225間，已遍布154個行政區，覆蓋率可達42％，甚至已於4月進駐插旗澎湖，更是業界首間汽車原廠服務廠進駐離島，目前全國服務據點網絡為業界之冠。

和泰車表示，TOYOTA社區型保修站是由和泰汽車旗下八大經銷商經營，供應豐田正廠零件，站內的技師皆通過TOYOTA原廠受訓認證，主要特色為地點便利、快速服務，就如同社區內的便利商店般，緊鄰生活圈，開設在離車主最近的地方，而正因為深入社區，即便顧客沒有事前預約，TOYOTA也歡迎車主隨時入廠保養車輛、諮詢愛車大小事。

「我們等TOYOTA很久了！」這是和泰汽車在新的保修站據點開幕時，最常聽到的顧客回饋。「以前去服務廠要半小時，現在我家巷口就有一間保修站，便利又安心。」隨著保修站的擴點，和泰車表示，接收到愈來愈多顧客正面的回饋，也逐漸對車界這個全新的商業模式更有信心。

雖可讓車主更便利取得服務，不過和泰車表示，有別於民生消費通路的經營方式，堅持保修站以「便利不加價」的收費模式經營，為車主帶來更多選擇，確保每位車主都能享有同等且優質的售後服務。

TOYOTA社區型保修站的成功，展現和泰汽車對消費市場的敏銳洞察力，以及其對廣大車主的售後服務承諾，和泰車表示，未來將會秉持著「顧客至上」的精神，以顧客的需求為前提，持續擴大社區型保修站的建置，提升售後服務網絡，拉近與顧客的距離，確保隨時隨地都能為車主提供專業、高效的服務。