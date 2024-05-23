永佳捷台商學論壇 探討家族企業傳承

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由永佳捷（Masada電梯）科技公司主辦的「1949台商學」媒體論壇，由永佳捷董事長許作名、義守大學企管系教授鍾喜梅、眾博法律事務所主持律師許兆慶、Alliance Advisors董事總經理馮欣宜等專家，探討「家族企業傳承」議題。

許作名認為，家族成員應股權集中，在董事會扮演監督與運營方向，不宜介入經營，應交給具熱誠的專業經理人，如此企業才能長治久安。

許作名日前出版新書「台灣資本1949～ 台商學」上架熱賣，在博客來人文社科類暢銷書排名第二 ，許作名以自己在永大機電的經驗，觀察台商家族企業傳承議題，他認為，台灣家族企業因為中國機遇變成大咖後，卻沒有準備好如何應對中國大陸這麼大的市場，最終遭到外資企業併購，解決的唯一方式，在於經營者擁有足夠股權，防止外人趁虛而入。

家族企業傳承要看「意願」與「能力」，其實根據過往數據顯示，比起傳承給孩子，交給專業經理人經營公司更賺錢，若家族要避免失去所有權，則要重視監督治理。

許兆慶表示，台灣近半企業掌門人仍由第一代經營者持有，家族企業知道股權傳承很重要，卻有高達9成什麼都沒做，透過有效的領導交接和繼承規劃，如何避免股權分散、確保股權適切傳承，透過信託制度與閉鎖性股份有限公司結合的優勢，建立家族治理機制，能使家族企業永續經營。

鍾喜梅指出，過去研究顯示，家族企業家族第一代擁有，以及雇用專業經理人，相對管理效能較佳；家族擁有，且擔任CEO，相對管理效能最差。針對企業接棒的時機點，她表示，第一代都認為企業是「寶貝」，捨不得放手，通常出現危機才有接班契機，但恐怕已經來不及，建議要盡快布局。

馮欣宜從外資角度觀察外資對於家族企業投資評估，如何在經營權之爭時獲得外資的支持，她表示，外資對於企業的投資評估，也更重視ESG評等，董事及董事會、委員會的獨立性，對企業來說，掌握各個股東的投票行為，定期回饋機構股東所注重的議題，不僅能確保健全股東關係，更能在關鍵時刻使機構投資人傾向與公司站在同一陣線。