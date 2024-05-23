挪威主權基金買這檔 航太、無人機夯 國外金主搶投資

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看好台灣航太、無人機產業前景，吸引國外主權基金渡海來台投資。股東包括新加坡政府投資公司（GIC）的永虹先進，預定近期與某業者合資成立無人機公司，將利用永虹的熱塑複合材料，投入軍用與商用無人機製造，讓無人機從碳纖熱固複材，跨足碳纖熱塑複材，以期達到ESG目標。

無獨有偶，世界最大主權財富基金之一的挪威主權基金，相中台灣軍工產業，3月投資漢翔持股1.4％，躍居漢翔第四大股東。目前GIC持股永虹約4％，漢翔也投資持股永虹約1.3％。

針對無人機市場，永虹表示，公司在碳纖維複合材料的技術優勢，將可回收的熱塑碳纖維複合材料，應用在無人機，以朝向符合ESG循環經濟的永續發展。

永虹指出，在南投草屯租用2,653坪廠區土地建置新廠，積極朝向航太應用的高階熱塑碳纖維複合材料發展，目前已陸續與國際大廠進行產品開發、送樣與驗證階段。南投廠所生產的熱塑板材，除應用於航太產業，亦將應用在公司近期將成立無人機公司產品，因此，未來高階熱塑碳纖維複合材料市場發展可期。

挪威主權基金主要以蘋果、微軟等科技股為投資標的，過往鮮少關注軍工產業，而近期大動作投資漢翔，就是認同漢翔具備航空產業的全球競爭力，及長期落實執行企業ESG。

漢翔除國機國造及航太重要組件等主要航太業務外，也投入無人機量產服務，漢翔總經理馬萬鈞表示，計劃在漢翔沙鹿廠－先進複材中心，替無人機業者組裝量產無人機。