一天只招待20組 微風寵客 VIP室改裝新登場

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疫情期間國際精品業績大躍進，包括台北101、微風、麗晶精品等各大精品百貨新會員數年年雙位數成長，然疫後出國潮衝擊下，精品業績成長趨緩，也使得各精品百貨決定重金打造VIP室，以寵愛VIP讓貴客留國內消費。微風廣場今年微風之夜即在全新VIP室挹注下，帶動業績增長至少5％，VIP貢獻占4成且逐年成長。

微風廣場VIP室睽違五年斥資百萬完成最新改裝，並推出午茶饗宴，成功帶動微風廣場業績成長；Breeze Diamond Lounge全區最多可容納30～35位貴賓，因此一天最多接受約20組客人，以目前全台會員逾百萬人次，年消百萬元以上的鑽石卡、琉金卡會員約3,300人，可預約體驗午茶饗宴服務，精品鑑賞搶先預購、優先停車位預約等尊榮服務，未來也將規劃在南山和信義設置VIP Lounge。

麗晶精品目前會員總數約1.6萬～1.7萬人，黑卡人數約2,000～2,200人，VIP會員除享有精品鑑賞、停車優先、定期禮遇等優惠，較特別的禮遇是年度獎賞計畫，每年累計消費最高的前三名會員，將享有VIP Reward Trip出國豪華遊，且可攜伴一位；每一季消費前30名的客人，可享一場sister tea party；每個月消費前十名會員，可獲得晶華沐蘭SPA芳香療程，禮遇內容會不訂期調整。

台北101購物中心整體會員逾50萬人，年消費101萬元的VIP會員近3,000人，一年貢獻占整體營收比重逾3成，重大檔期業績貢獻占比更高達5成。101表示，VIP會員最重視的是百貨商品齊全且有專人服務、硬體設備寬敞且停車方便以及集點回饋，像停車部分，VIP會員就享有專屬車位，此外更享海外日、港、泰等策略聯盟的百貨與購物中心餐廳與精品鑑賞預訂。101去年營收突破200億元，今年樂觀將持續增長。