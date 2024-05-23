呼應賴總統產業方向 競逐太空 晉陞明年射運載火箭

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呼應總統賴清德競逐太空產業方向，台灣首家民營航太火箭製造商台灣晉陞22日表示，積極建立的太空產業生態系已逐步成熟，除今年將在澳洲執行二次的次軌道發射外，明年也將進行首次運載火箭的發射，計劃將自行開發的衛星以自己自製的火箭送入太空軌道。

結合生技、科技和傳產業資金在2016年成立的台灣晉陞，是台灣第一家民營航太火箭製造商，技術完全來自於台灣，繼去年吸引美國軍火商參訪後，22日澳洲聯邦國會參議員David Fawcett、Scott Buchholz、Claire Chandler也來參訪，此行訪問團成員還包括台灣晉陞在澳洲重要的合作夥伴，Rocket Technologies International Pty Ltd（RTI）負責人。

此次澳洲訪問團除了解晉陞的火箭發展進程外，也對晉陞從火箭系統衍生的次系統商業應用技術能力，包括3D列印產能中心、氫能源儲氫瓶及高端無人機產品表達高度關注。

惟台灣有限的土地面積和嚴格的環境法規，使得建立合適的發射場變得困難，晉陞於是在澳洲成立公司並建立發射基地。澳洲訪問團表示，晉陞對於澳洲與台灣在太空科技的合作意義深遠，未來希望在氫能源及無人機領域能與台灣晉陞更多深化的合作。

晉陞表示，在澳洲政府大力支持下，已積極在當地建立太空產業生態系，除今年將在澳洲執行二次的次軌道發射外，明年也將進行首次運載火箭的發射，公司計劃將自行開發的衛星以自製火箭送入太空軌道。

除澳洲外，晉陞集團今年也將在日本北海道執行火箭發射升空，團隊現正積極準備中。