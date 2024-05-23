高雄永安新港社區 石斑魚的故鄉

一個差點被霸王級寒流打趴的老漁村社區，在跨世代青銀心手相連共同努力下，翻轉出新的樣貌，吸引遊客進來，也將在地石斑魚及漁獲行銷出去！台灣養殖石斑魚的重鎮，高雄永安區「新港社區」，永安區雖是高雄市沿海最小的鄉鎮，但以盛產石斑魚養殖揚名全台，這裡的石斑魚養殖面積達400多公頃，年產量占全國四分之一，產值近20億，因此有「石斑魚故鄉」的美稱。永安區甚至有一條路就叫「石斑路」。

高雄永安區是台灣石斑魚養殖大本營，不但供應全國所需，還有近六成外銷港澳，為在地經濟撐起一片天。而高雄永安區的「新港社區」，這裡不同於其他漁村社區；有近20位充滿年輕活力的青年正為故鄉打拚，這是如何辦到的呢！因當時台灣遭受了一場前所未有的寒流襲擊，在2周之內，永安區8成石斑魚死亡，損失金額高達數十億台幣，外地的年輕人聽到家鄉面臨著危機，原本已經遠離家鄉的年輕人不約而同紛紛返鄉幫忙。

在青年生力軍的協助下，新港社區發展協會引進勞動部勞動力發展署「多元就業開發方案」資源，用政府補助進用的人力拓展實體及網路通路，除了追求友善環境的養魚技術，還致力提升在地品牌價值，逐漸吸引愈來愈多的青年回鄉。原本陷入困境的社區，開始充滿了朝氣與活力。

社區推出的一日漁夫親子體驗行程及ESG遊程，遊客可以參與餵養石斑魚、親手抱起超大的石斑魚，還能品嚐美味的「龍膽石斑饗宴」，賺到美美的顏值。在開發新的食譜方面，第一年是石斑魚水餃和石斑魚披薩，第二年是各種石斑魚和虱目魚魚丸，第三年則是紙包魚。同樣「DIY課程」也在不斷進化，從最早的石斑膠原蛋白手工皂到後來的消波塊DIY，再到漁網編織袋，社區每年都創新推出不同的產品及活動，把外面人潮帶進來，也把石斑魚的美味推廣出去。

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