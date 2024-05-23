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堃琛 推薄型運輸冷凍機組

Vector HE 19

  • 工商時報 朱錦霞
●堃琛企業首推薄型Vector HE 19運輸冷凍機組，符合淨零減排概念並適用於各種極端環境，也對應企業TESG永續發展指標。圖／堃琛企業提供
●堃琛企業首推薄型Vector HE 19運輸冷凍機組，符合淨零減排概念並適用於各種極端環境，也對應企業TESG永續發展指標。圖／堃琛企業提供

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「Vector HE 19」裝置外觀簡潔，性能卓越，每小時每轉每分鐘可提供比任何薄型型號更高的BTU冷卻比競爭對手的效率高出36％，關於產品管理方面開利Transicold憑藉現代化的全新設計，Vector HE 19裝置的深度冷凍能力比同類競爭對手高16％，製冷能力高20％，是Carrier Transicold運輸冷凍系統，專門使用下一代冷媒R-452A，專為降低環境影響而開發，其全球暖化潛力約為傳統運輸應用冷媒的一半。

開利運輸冷凍授權經銷商Carrier Transicold堃琛企業總經理何世欽表示，Vector HE 19在亞太地區由堃琛企業首推，該裝置符合淨零減排概念，適用於各種極端環境，也對應企業TESG永續發展指標，其時尚的新型高效Vector HE 19裝置在薄型等級的貨櫃冷凍系統中提供了最大的冷卻和冷凍能力，裝置整合了電力備用功能，使裝置能夠在停車時插入電源，消除冷凍裝置引擎的排放和噪音，節省燃料並降低營運成本。

Vector新裝置採用了Carrier Transicold開發的專利E-Drive技術，借助E-Drive技術，高輸出發電機直接連接到柴油發動機，為獨特的全電動冷卻系統提供動力。

Carrier Transicold表示，智慧控制會自動啟動各個組件，例如壓縮機和風扇，僅在需要時運行所需的組件，因此與傳統組件相比，使用壽命更長。

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