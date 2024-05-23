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一球圓一夢 華南金控盃棒球賽將開打

25日起至6月2日邀請全國少棒、青少棒，延續「國道一號」精神，勇敢追逐國手夢想

  • 工商時報 蔡淑芬
●中華棒協副理事長林華韋（左三）感謝華南金融集團長期支持基層棒球，致贈感謝牌予華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（左二）、華南銀行副董事長林知延（右二）、華南永昌證券董事長黃進明（左一）及華南產險董事長凃志佶（右一）。圖／華南金提供
●中華棒協副理事長林華韋（左三）感謝華南金融集團長期支持基層棒球，致贈感謝牌予華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（左二）、華南銀行副董事長林知延（右二）、華南永昌證券董事長黃進明（左一）及華南產險董事長凃志佶（右一）。圖／華南金提供

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一年一度的華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽即將開打，少棒賽事將於5月25日至6月2日在臺南亞太國際棒球訓練中心舉辦，青少棒賽事將於6月8日至16日在新北市三重棒球場舉辦，選手們將爭取成為中華隊的一員，參加11月於日本舉辦的「2024年第11屆BFA U12亞洲少棒錦標賽」和8月於哥倫比亞舉辦的「2024年第6屆WBSC U15世界盃青少棒錦標賽」。

中華棒協與華南金控於昨（22）日在華南銀行總行大樓舉辦賽事宣傳記者會，邀請來自全國各縣市的參賽代表球員走上「國道一號」紅地毯進場，象徵通過成為國手的必經道路。中華棒協副理事長林華韋為感謝華南金融集團長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，特別公開表揚並致贈感謝狀，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、華南銀行副董事長林知延、華南永昌證券董事長黃進明及華南產險董事長凃志佶代表受贈。

董事長張雲鵬表示，華南金融集團之所以選擇基層棒球作為「一球圓一夢」計畫的主軸，是觀察到社會各界對於基層棒球的關注相對較少，有些資源較少的學校甚至出現選手斷層的現象。為了讓國內基層棒球健全發展，華南金融集團冠名贊助全國少棒、青少棒比賽、贊助世界盃少棒比賽、舉辦棒球訓練營、捐贈球具給偏鄉球隊，以及支持社區棒球比賽，目的是為了幫國家培育更多優秀的棒球人才。

本次華南金控盃少棒及青少棒賽事，八強戰起即提供比賽直播服務，轉播日期分別為少棒5月30日至6月2日、青少棒6月13日至16日，MOD用戶可於愛爾達電視頻道、有線電視用戶可於緯來精采台收看，並於Hami Video、Getwin Sport YouTube及twitch等網路平台進行轉播。

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