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亞東科大 ITEX2024奪佳績

  • 工商時報 李水蓮
●亞東科大發明展參賽團員。圖／亞東科大提供
●亞東科大發明展參賽團員。圖／亞東科大提供

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第35屆馬來西亞國際發明展（ITEX）於5月16日至18日在吉隆坡隆重舉行，亞東科大、亞東紀念醫院、遠傳電信與技高端團隊表現出色，獲得香港特別獎、泰國特別獎及5金、6銀、3銅等獎項。

由通訊工程系賴金輪教授，學生李政穎、林霆鈞、劉建良、蕭友綸、高有團隊開發的「虛擬實境培訓系統及其培訓方法」，成功奪得泰國特別獎及金牌獎。

獲得香港特別獎的作品是「力回饋模擬操作系統及力回饋模組」，由賴金輪教授、新北高工鄧力銘、李金祝老師以及劉建良、蕭友綸、高有、劉紘志、吳博駿同學等共同開發。

由資訊管理系陳鵬文教授、學生陳奕安與邱致謙團隊，聯合羅東高商朱映林老師、林暐倫、林政宏、陳詩友、余哲綸、林凡維及李訓豪同學，開發的「資源萬物聯網之智慧膠囊咖啡機」榮獲金獎。

通訊工程系曾騰輝教授、陳俊宏教授及華僑高中連佑阡老師，帶領張淯翔、黃佳韻、沈豐舜、侯元傑、易伊智同學，開發的「復健遊戲系統及其遊戲性平衡方法」榮獲銀獎。

亞東科大機械工程系徐昌鴻教授、亞東紀念醫院蕭水樹組長、遠傳電信研發王宗仁經理，學生吳承恩、林育生、謝騏亘、陳柏融、鄭宇宏、徐羽萱、徐雅玟等，發表的「折疊式電動車具5G通訊混合實境MR於醫院執行清消滅菌功能」作品榮獲銀牌。

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