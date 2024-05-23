太星蓋安全滑蓋延長線 安全首選

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現代社會隨科技發展，功能方便的家用電器日漸增多、3C用品使用與日俱增，USB充電需求倍增，且在牆壁插座數不足狀況下，延長線使用成為最普遍的替代方案，市面上延長線種類繁多，如何選購合用又安全延長線，還有許多值得注意的事項。

內政部消防署指出，使用具有過負載保護裝置，且經CNS檢驗合格之延長線，以避免延長線因過負載而起火燃燒。拔下電器電線或延長線的插頭時，應手持插頭取下，不可僅拉扯電線，以免造成電線內部銅線斷裂，電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉。

太星電工新推出蓋安全滑蓋延長線、速充寶PD37Ｗ快充滑蓋延長線，通過CNS認證合格，使用雙重功能安全總開關，可以輕鬆關閉整條延長線插座電源，並在超過負載時自動斷電，配置省力易拉拔插頭，可以安全又輕鬆拔下延長線插頭。每個插座孔還有按壓式獨立電源開關，可避免誤觸、避免電器拉拔插頭，安心避免災害發生，插座孔滑蓋遮蔽防護，保護幼童安全，未使用時遮蓋，防止灰塵異物掉入，避免導電不良，全機外殼使用PC防火材質、雙層構造電源線，防火耐高熱，讓其成為人性化並具高保護性的延長線。

速充寶PD37Ｗ快充滑蓋延長線，包含Type A及Type C兩種接孔，支援最新Apple與Android手機多元充電，並具氮化鎵GaN有效提升充電效能，滿足USB充電須求，節能省電省時，整系列產品全面在地生產，提高產品品質，安全可靠值得信賴。太星電工網址：www.max-star.com.tw。