天晴能源太陽光電系統 兼具環保、美觀

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政府在十多年前就開始推動綠能與綠電，透過屋頂建置太陽能光電，來減少碳排放等環保效益，但當時民眾的接受度不高，如今隨著時間的推移、科技的進步及資訊的發達，包括政府機關、學校、公司、民宅及工廠等，都開始安裝太陽能光電板，不僅環保還能帶動經濟效益。

對於住家而言，安裝太陽能光電系統最直接的好處，是能在夏天降低屋頂或高樓層的溫度，可降低二氧化碳排放量，降低對環境負面影響，1kw太陽能發電20年平均每年減少1,059公斤CO2的排放量，通常可以降低室內溫度3到5度，這樣不僅可以節省冷氣費用，也讓屋內更加涼爽。

此外，與政府簽訂太陽能發電系統的合約固定躉售費率20年以上，可視為一種不動產投資，這不僅可以保護你免受電價上漲的影響，在法規高度上最高4.5公尺以下的屋頂建置太陽能板，無需經過雜照程序省下許多時間成本，可與台電簽約固定的收購費率，保證20年收入，系統的建置除了可以選擇自行全額出資、貸款之外，還可以透過租賃方式，將屋頂空間給太陽能公司，獲得穩定的租金收入。

天晴能源業務專員戴家昌表示，公司主要營業項目包含太陽能發電系統，太陽能熱水器，空氣能熱泵熱水器，全戶式過濾淨水器等安全且潔淨的能源商品，為各戶家庭，學區，各個政府機關提供再生能源建設，同時兼具美觀環保實際益處。

從規劃設計、送審申請、安裝施工、運輸吊掛作業等，都由專責部門在執行，一方面壓低成本直接回饋客戶，另一方面提供客戶高效率高品質保證，天晴能源分布在桃園、台中及嘉義，免費提供規劃諮詢。洽詢電話：0800-355-438。