歐都納新品牌EDGER 主攻亞洲登山客

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2006年至2009年，歐都納完成世界七頂峰攀登計畫，更展開全球8千米巨峰攀登計畫，不斷寫下台灣攀登隊首登紀錄，多項壯舉為台灣人在攀登界上寫下燦爛的一頁，歐都納董事長程鯤許下心願，希望帶起台灣戶外攀登的風潮，並將台灣的高海拔攀登隊推向國際，讓世界看見台灣。

多年以來不斷累積的經驗和能量，澆灌著歐都納心中探險的種子，體認到除了經驗以及技術的傳承和累積外，更重要的是開發出屬於亞洲人的戶外探險裝備，於是創立了EDGER這個品牌。

歷經多年的準備，從開發、設計、測試到上市，邀請一群熱愛山、熱愛海、熱愛探險的台灣戶外專業好手參與測試，隊伍中有專業登山嚮導黃文辰（登頂迦舒布魯Ⅱ峰8,035m、布羅德峰8,501m）、溯溪好手盧禹彤、8K club成員林怡文、技術攀登專家蕭添益、中華民國搜救總隊講師賴竑銘、歐都納資深店長劉明忠，在2023年5月份前往黑色奇萊北峰進行壓力測試，全員身著EDGER服飾，途中經過險峻的山形、以及多種地形，隊員們仍游刃有餘的向前並完登。經過團隊多次縝密地測試調整改善，所有EDGER的產品，都是團隊精心製作的結晶。

EDGER每一件服飾，都經由3D數位技術與立體剪裁設計，不管是在長度、版型、輪廓都以亞洲人身型量身打造，機能、用材、做工都以最高規格標準。

首波推出商品單件式外套使用GORE-TEX 3L專業布料，完全防風防水並且絕對輕量化，CORDURA耐磨褲特殊立體剪裁，對於攀登時的各種專業動作，能活動自如且有良好的防護，EDGER提供專業、高海拔攀的戶外服飾與裝備，目標成為亞洲人專業戶外登山品牌首選。