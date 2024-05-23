銅價飆升 CCL廠漲勢蠢動

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大陸CCL龍頭建滔積層板發出漲價通知，由於銅價大幅上漲，客戶拉高備貨，5月產能已全部接滿，迫於成本壓力，20日以後新單採用新價，換算之下，調漲幅度約5％～10％，調漲範圍涵蓋所有厚度CCL，建滔開了漲價第一槍，台光電（2383）表示不領漲，但評估將成本反映給客戶。

此一消息傳出後，CCL廠包括南亞、台燿等，皆向客戶討論成本上升的問題，部分產品已調漲價格。另一家台系CCL廠確定跟漲，並且已經與客戶展開協商，即將拍板調漲幅度，公司看好第二季營收暢旺，若漲勢成形，對營收將有加分效果。

建滔為CCL產量王，以數量計算的市占率達14％，高居全球第一，但若以營收計算，據市調機構Prismark統計，台光電2023年首度拿下全球第一的桂冠，在無鹵、利基型、一般型CCL市占率分別達28％、20％、9％，無鹵及利基型CCL聯袂位居全球第一大。

CCL廠傳出建滔已在本月20日發出第二波漲價通知，建滔在漲價通知中表示，由於覆銅面板主要原材料，銅價大幅上漲，客戶近期備貨較多，建滔5月份產能已經全部接滿，迫於成本壓力，即日起新接單價格將調漲，每張加價幅度為人民幣5～10元，換算漲幅約5％～10％。

對於是否跟進調漲？台光電發言管道回應，不做第一個漲價的業者，評估將成本反映給客戶。

據悉，建滔以中低階CCL為主力，台光電高階產品占多數，雙方重疊性並不高，不過外資法人仍以利多視之，亞系外資券商認為低階CCL對銅價敏感度較高，估計台燿、聯茂有3至4成中低階CCL，有望跟漲，台光電僅10％～15％屬於中低階CCL，受惠於AI帶動高階CCL需求，台光電本季稼動率已回升至近9成，隨著價格看漲、稼動率回升，將關注CCL廠下半年獲利成長性。

而據PCB業界估計，CCL約占材料成本（主材料及非主材料）10％～30％之間，需看哪類產品及CCL是否特殊而定，隨著銅價大幅上漲帶動CCL價格看漲，對整體PCB供應鏈的影響，PCB廠格外關注。