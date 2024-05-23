16檔ETF吸金 股價飆新高

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16檔創掛牌新高價的台股ETF

在台積電（2330）領軍帶動下，22日加權指數再度攻上歷史高點，櫃買指數也同創波段新高，52檔上市櫃台股ETF集體收紅同慶，其中，群益科技高息成長（00946）、國泰台灣5G+（00881）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）等16檔ETF市價更是攻上掛牌來新高，表現亮眼。

觀察22日市價創高的16檔台股ETF，群益科技高息成長為2024年5月9日掛盤、野村臺灣新科技50則為2023年11月1日掛盤，而其他14檔ETF均成立滿一年以上，其中，多檔ETF皆繳出優於大盤的含息報酬表現。

加權指數2024年來累計漲幅為20.1％，16檔ETF中包括富邦台50、元大台灣50、元大電子、國泰台灣5G+、富邦摩台、元大MSCI台灣、富邦公司治理、永豐智能車供應鏈、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50、凱基優選高股息30等11檔ETF表現持續超越大盤，繳出28.9％至21.7％的含息報酬表現。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，看好台股未來三到五年仍有機會逐步創高，然目前台股來到高檔水位，短期有較高機率偏向高檔震盪格局，對持有或計劃進場擁企業獲利成長與資金動能雙重支撐高股息ETF的投資人而言，除評量股息配發能力外，也需一併考量股價動能競爭力，可布局能創造股價含息總報酬的ETF，並同步觀察填息表現。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，過去台股俗稱「五窮六絕」，從5月開始大盤就會進入震盪修正，但觀察近年來科技企業憑良好的營運表現及強勢填息行情，5月反倒成為布局台股行情良機。展望後市，今年6月要舉行的COMPUTEX，包括輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾執行長基辛格三大AI巨頭都將與會，預計將有更多AI創新技術將公布，台股科技股後市表現仍可期。