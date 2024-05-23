台積電創天價 矽光子、CoWoS兩大題材股沾光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電（2330）22日威風八面、直衝865元改寫歷史新高，再扮台股創高MVP，隨台積電技術論壇台灣場次23日將於新竹盛大展開，市場關注其創新技術進展，矽光子、CoWoS先進封裝兩大題材再吸睛，上詮（3363）、華星光（4979）、光環（3234）齊攻漲停，萬潤（6187）、閎康（3587）等CoWoS供應鏈共享榮耀。

台積電4月在北美技術論壇搶先宣布將整合CoWoS先進封裝技術與共同封裝光學（CPO）技術，最快2026年量產。市場對23日台灣場亮點持續聚焦，法人指出，投資人關注重點包括其海內外布局及對產業景氣看法，技術方面，則預期將以先進封裝平台3D Fabric在InFO、CoWoS和SoIC上的技術進展為分享重點。

護國神山雙重利多大力推進，23日技術論壇即將登場外，大客戶輝達（NVIDIA）財報凌晨也出爐，華爾街看好「AI之母」輝達首季財報再寫歷史高，多家投行搶鮮調高目標價，美系外資點名以台積電為首的台廠可望沾光，催動台積電22日股價大展「積」情，盤中直衝865元歷史新天價，總市值也衝破22兆元大關，以22.41兆元寫下重要里程碑。

台積電題材股喝采

台積電押寶買盤強強滾，市場資金也積極卡位CPO、CoWoS等題材，催動相關個股高歌，上詮、光環、華星光三檔22日大啖CPO題材商機齊攻漲停。

同樣受惠台積電論壇題材的還有CoWoS供應鏈，受惠AI需求油門狂催，台積電先進封裝CoWoS產能大擴張、目標2024年底產能翻倍，設備供應商萬潤勁揚3.07％收復月線，半導體檢測大廠閎康、宜特及濕製程設備弘塑同樣漲勢凌厲，搭上台積電擴充先進封裝產能商機。

推薦閱讀 台積電目標價 外資爭相調升