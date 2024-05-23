永豐金證 奪臺灣最佳ETF造市券商大獎

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永豐金證券金融專業能力再度獲國際評鑑肯定。由國際知名期刊《財資雜誌（The Asset）》舉辦The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2024得獎名單揭曉，永豐金證券勇奪「臺灣最佳ETF造市券商」大獎，在國內眾多券商同業中再次脫穎而出，並是連續第七年獲此殊榮。

今年台股不斷寫下歷史高點，ETF掀起投資人認購熱潮，永豐金證券表示，目前台灣ETF規模已達5.01兆新台幣，凸顯市場的興盛與蓬勃發展。ETF的發行檔數及資產類型愈來愈多元，投資人數持續成長，不管是長期投資、存股領息、主題型參與或是資產配置，ETF均獲投資人青睞。

永豐金證券ETF團隊長期以來深耕ETF專業領域，高度參與ETF市場，兼備深化交易及造市的專業能力。除了提供優良的造市品質，永豐金證券擔任ETF流動量提供者的檔數及覆蓋率均呈現逐年增加，穩定提供雙邊流動性及盤後零股交易，以及ETF產品及市況諮詢，已成為投信法人最信賴的合作夥伴。

永豐金證券在ETF市場的卓越表現持續受各大評鑑獎項肯定。今年截至目前為止，已榮獲證交所2023年「臺股ETF造市獎」第一名，《財資雜誌（The Asset）》「臺灣最佳ETF造市券商」；顯現永豐金證券在ETF造市專業度有目共睹，位居臺灣ETF市場指標造市商。

永豐金證券表示，將持續在金融市場交易及產品的創新發揮專業實力，追求卓越成為領導品牌。「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」一直是永豐金證券同仁的座右銘，秉持一貫服務精神，期許在投信業者規劃中的新型主動型及多資產型ETF通力合作，讓投資人有更多資產配置的管道可供選擇，為台灣ETF市場蓬勃發展盡一份心力。