美再升息可能性低、股市揚升 留意AI題材股

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市場消息：雖美國勞工部14日公告4月生產者物價指數（PPI）年增2.2％，高於前月的1.8％，核心PPI年增2.4％，高於前月的2.1％，挑起市場對通膨壓力難消的憂疑，所幸在15日公告的4月消費者物價指數（CPI）年增3.4％，低於前月的3.5％，聯準會（Fed）所關注的剔除食品與能源成本的核心CPI的部分，4月年增3.6％低於前月的3.8％，由數據觀察在消費端通膨己有降溫的現象，暫時安撫了市場憂心情緒。

聯準會（Fed）主席鮑爾14日於阿姆斯特丹發表演說時表示，美國整體經濟表現良好，但通膨抑制進展不如預期順利，Fed必須更有耐心，讓高利率持續抑制通膨，近期多位Fed官員的談話中亦有類似的論調，惟相關的談話皆淡化Fed再次升息的可能性，緩解Fed政策再收緊的憂疑。

整體而言，鮑爾在FOMC的會後指出升息不在Fed的討論中，再加上近期公告的CPI增速放緩市場對於美國利率政策的放鬆持續有所期待，市場的正向情緒因而推升了資本市場的表現。

盤勢分析：

上市櫃公司第一季獲利公司1,341家，相較2023年第四季的1,191家增加162家，第一季獲利呈現季成長的公司（不考慮虧轉盈之公司）有647家，較2023第四季的376家，增加271家，整體上市櫃公司營運表現在第一季呈現增溫，後續步人二、三季的傳統旺季，營運表現可期。

台股指數自年初以來今漲幅已逾3,000點，指數創下新高，以周K線觀察目前指數持續沿著2022年第四季的上升支撐線持續墊高，技術指標5周KD在70附近重新金叉向上，中期技術面表現正向，不過2024年指數漲多，再加上自2022年第四季以來指數與趨勢線出現乖離多會回歸趨勢線，目前呈現正乖離且乖離幅度已大，獲利調節賣壓須多加提防。

投資建議：

美國CPI降溫與就業數據不如預期，再加上Fed應不會將升息納入討論，投資人資金緊縮的憂疑放緩，另台股第一季整體表現正向，以上因素皆可做為資本市場的支撐，惟指數漲多的乖離修正，讓指數呈現進入修正或整理的機率提升，因此選股不選市仍是操作要點。

2024上半年AI伺服器延續2023年的動能，需求動能延續，CoWoS產能持續開出，GPU供應增加，AI伺服器GPU供貨因而好轉，下半年更有NVIDIA的 B100、B200、GB200系列上市題材，將有助AI伺服器概念股的表現，其中鴻海、技嘉等個股的營運表現可多加留意。

電源供應器族群雖第二季終端需求回溫速度緩慢，不過客戶端庫存己達到健康水位，以近兩年電源供應器的獲利變化觀察第二季與第三季為營運旺季，下半年度營運表現值得期待，其中電源供應器的領先廠商台達電與光寶科，更積極切入AI伺服器電源供應器領域，後續營運表現可期。