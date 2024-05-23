元太董座：毛利率變化免驚

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元太（8069）舉行法說會，董事長李政昊表示，5月份電子貨架標籤的庫存去化已接近尾聲，看到拉貨動能增溫，第三季可望回到成長軌道。

整體來看，今年一季比一季好，全年表現優於去年的展望不變。元太第一季毛利率因產品組合略降至50％以下，李政昊強調，元太有定價權，毛利率變化不用擔心！

元太第一季合併營收56.4億元，年減21.95％，毛利率約47.39％、相比去年同期略減1.76個百分點，營業利益8.33億元、年減至54.03％，稅後純益約13.24億元、年減24.56％，每股稅後純益約1.16元。

元太表示，第一季營收與獲利均較去年同期下滑，營業利益也受產品組合影響毛利下降，主因客戶產品轉換時程遞延，面臨客戶需求變化和庫存波動的問題，進而影響了元太的營收和利潤，而電子紙材料出貨比重降低，也是原因之一。

李政昊表示，第一季消費性產品出貨動能比IoT產品強勁，一方面是因為電子書閱讀器由黑白轉為彩色的需求成長力道比先前所預期的強，另一方面也是因為電子貨架標籤模組合作夥伴清庫存延續到今年。5月份電子貨架標籤庫存清理得差不多了，拉貨動能看到回溫的跡象，預期第三季重回成長軌道。整體來看，今年一季比一季好，全年表現比去年好的展望不變。

元太連續兩個季度的毛利率掉到50％以下，李政昊表示，模組產品出的比較多，就會影響毛利率表現，隨著電子貨架標籤出貨增加、材料比重拉高，毛利率就會提高。他進一步指出，元太在電子紙市場擁有定價權，毛利率要維持在50％不難。公司一直在思索如何定價，持續擴大電子紙應用市場。舉例來說，2吋電子標籤模組價格僅1.5美元，比LCD、OLED都更便宜，也就是說，只要市場規模夠大，價格就不是問題。

除了電子紙材料之外，元太今年也在揚州投資新的大尺寸模組產能，迎接未來大尺寸數位看板商機。李政昊表示，數位看板有兩大市場，一是零售通路市場，從8吋、10吋，大到42吋以上，另一個市場是戶外應用、例如數位公車資訊顯示。