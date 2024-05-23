采鈺訂單看到Q3 H2營運樂觀

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采鈺（6789）22日召開股東會，董事長關欣表示，高畫素、大尺寸的CMOS影像感測器（CIS）需求熱絡，龍潭廠第三季就會全力生產，且現階段竹科廠產能已滿載，有機會跟客戶討論調漲價格，目前訂單看到第三季，整體下半年會優於上半年，全年業績也會比去年好。

采鈺董事長關欣於股東會後表示，去年以來AI需求強勁，近期隨國際大廠將製造CMOS影像感測器（CIS）的產能挪移生產DRAM，市場競爭減緩下，采鈺客戶的市占率近期持續提升，此外，因來自高階手機、折疊機滲透率提升，所以高畫素、大尺寸的影像感測器需求增加。

關欣進一步指出，去年因經濟景氣影響，采鈺去年營運呈現衰退，不過，隨著高階旗艦手機與折疊機銷售成長，已感受到高畫素、大尺寸CIS需求增加，也因AI帶動，需要更高畫素的CIS。

至於采鈺能否跟進中國客戶漲價，關欣說，現在產能滿載情況下，有機會優化價格，公司長期與客戶維持緊密合作，會盡量跟客戶達成一致看法。

此外，關欣表示，去年以來持續成長的AI應用也推升高畫素與大尺寸影像感測器需求增多，並帶來更多晶片使用量，今年采鈺業績將會較去年成長，下半年將較上半年審慎樂觀。

在產能配置方面，關欣則是指出，目前新竹廠已呈現滿載生產，而龍潭廠則是高度自動化廠區，可以帶給客戶更多好處，如製造流程加快等，龍潭廠已在今年4月開始量產，預期到今年第三季全產能生產，達滿載水準，生產的產品也會往更高階、更高單價方向前進，期待龍潭新廠能夠盡快達損益兩平。

受手機等消費性產品需求下滑的衝擊，采鈺去年營運下滑，每股稅後純益1.13元，較2022年的每股稅後純益5.8元明顯衰退，采鈺股東會通過去年財報、盈餘配發等案，配發現金股利1元。