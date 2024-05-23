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記憶體模組大廠威剛（3260）22日舉行線上法說，公司經營層指出，AI PC及AI手機陸續上市，AI終端應用擴大，將帶動記憶體容量大增。

在需求全面升下，DRAM及NAND合約價在第三、第四季，也將持續上漲，威剛樂觀看待記憶體產業後市。

威剛第一季毛利率26.43％、營業利益15.47億元同步改寫單季歷史高點，稅後純益年暴增17倍，每股稅後純益（EPS）3.62元，也登上近11個季度以來高點。

威剛的庫存金額由2023年第四季的150億元，2024年第一季攀升至197億元，該公司因精準建置庫存，將持續發揮低價庫存效益，隨著記憶體價格續揚，該公司毛利率及營益率將處於高檔。

威剛觀察，宏碁、華碩雙A品牌的AI PC新機種，DRAM從16G升級到32G，SSD儲存容量也達1TB，為支援AI PC的算力和功能，未來對DRAM、Nand Flash單機容量需求，將明顯增加。因此，AI崛起，相關應用對記憶體後市有利。

就記憶體合約市場來看，第二季、第三季，甚至第四季，威剛預期，逐季價格都是往上走，毛利也將同步呈現正向發展。

主要原因是AI應用擴大，而上游DRAM原廠投片，以滿足高頻寬記憶體（HBM）供給為優先考量，因此，在產能排擠效應下，通用型DRAM供給恐將短缺，價格不易反轉。

在價格預估部分，威剛預測，NAND第三季報價有望季增兩位數，第四季亦有相對高個位或中個位數漲幅；DRAM第三季估單季有10～15％漲幅，第四季則估有高個位數漲幅。

法人亦關心大陸模組廠低價競爭，對市場價格形成壓力的問題。對此，威剛認為，個別廠商進貨成本及市場定位不同，在某一些地區競爭激烈，不代表是一個全球性狀態。

短期內，陸廠的削價行為，對現貨市場會產生波動，但預期不會延續的很久，在這一季消化結束，又會回到長線上漲的狀態，威剛仍看好NAND下半年價格持續往上走。