併衛普效應發酵 明基材新事業營收衝

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明基材（8215）董事長陳建志表示，併購衛普一年多，去年因為大陸競爭造成營收下滑，今年醫材、衛材需求回溫，衛普營運將重回成長軌道。而且集團資源整合，積極推廣醫療、甚至是建築膜材等新應用，挹注新的成長動能。整體來看，今年集團醫療產品明顯復甦，預估醫療相關營收衝刺20～30％的高成長。

明基材去年正式入主不織布廠商衛普實業，取得51％股權。衛普擁有膜材造粒、製程、印刷技術，結合不織布生產及貼合技術，過去主要應用市場在於濕紙巾、看護墊、面膜等，而客戶更是日本和美國大廠。陳建志表示，入主之後公司更積極擴大應用端、也結合雙方的客戶群，在醫療方面大有斬獲，推出包括紗布、手術鋪巾等新產品，也在開發建築用膜等新應用，並且發展高階材料。

衛普去年受大陸不織布廠商價格競爭影響，營收有所滑落。陳建志表示，隨著整體醫材和衛材市場復甦，公司拓展醫療產業，同時也進軍東南亞市場，預期今年營收可望有10～15％的成長。

明基材今年第一季非偏光片的新事業營收比重來到30％以上，今年非偏光事業預估會有20～30％的成長率，預估到今年底醫療等新事業的營收貢獻會拉升到35％。

陳建志表示，隱形眼鏡、皮膚護理等消費醫療產品受惠於主要市場回溫，預估今年業績將成長25～30％。大陸消費能力回溫，618大促銷近期開跑，銷售狀況不錯，東南亞市場也成長。專業醫療今年預期也有25％成長，在戰爭之下，止血產品成長大，傷口照護、負壓治療產品今年打入台灣8成的醫學中心，出貨持續放大。醫療包材在美國、東南亞市場都有進展，預估今年業績成長率約15～20％。整體來看，醫療產品走出去年庫存調整的低潮，預估全年業績會有20～30％的成長，對明基材的營收貢獻將穩定增長。