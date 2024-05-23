迎轉單效益 南帝、申豐得利

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美國對中國大陸多項產品加徵關稅，大陸橡膠手套業者加稅烏雲罩頂，轉單效益帶動下，馬來西亞為首的東南亞手套廠成意外贏家，相關企業近日股價飆漲，市場亦看好事件促使手套產能加速復甦，帶動上游乳膠供應商南帝（2108）、申豐（6582）反彈。

美國對大陸加徵關稅品項包含橡膠醫用和手術手套等產品。此前新冠疫情期間，大陸大量建設手套產能，打破原本東南亞為大的格局，使疫情後行業因產能過剩至今低迷。

但中美關稅瞬息萬變，市場預計大陸製手套因徵關稅，銷美難度大增，東南亞大廠迎利多，法人預估大陸手套被加徵關稅25％競爭力大幅降低，有利馬來西亞坐穩手套龍頭位置。股價方面，馬來西亞頂級手套集團大漲至近兩年高點，馬國Hartalega、Kossan Rubber和泰國Sri Trang等手套廠商股價均走揚。法人預計，加徵關稅後陸製手套銷美售價將從約17美元升至逾20美元，將使馬國製手套擺脫價格紅海。

另一方面，法人點名，近年同樣苦於大陸產能的NBR乳膠供應商南帝、申豐等台廠也受益於相同邏輯，在主要競爭者受限情況下，馬國等手套有望加快產能復甦腳步，更上游供應商亦有望更早迎來市場暖風。

南帝與申豐指出，年內將設法鞏固、擴大與東南亞主要手套廠商合作，走出低迷市況。

同時，南帝和申豐曾表示，雖然庫存消化後產能復甦有望，但受限行業需求疲軟，不易將成本轉嫁給下游廠商。

市場關注，在美國關稅拉高陸製手套成本後，能否緩解乳膠廠的成本轉嫁壓力。

此前馬國大廠與手套協會預測，手套市場可能在今年下半年或明年初恢復供需平衡。南帝與申豐今年業績均較去年低谷有反彈，南帝4月營收8.81億元、年增11.97％，並帶動前四月累計營收轉正成長；申豐4月營收大幅成長6成，前四月累計營收年增近19％。