台電釋單助攻 大亞產能滿載

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大亞近年營收獲利

受惠台電強韌電網計畫釋單，大亞（1609）目前在手訂單達75億元、產能滿載，4月及前四月合併營收飆同期新高。大亞表示，近期國際銅價持續上漲，大亞避免獲利遭銅價大幅波動影響，第一季末起開始控制銅材庫存。

大亞第一季合併營收66.99億元，本業獲利從去年同期2.73億元增加至4.65億元，稅後純益2.45億元、EPS從去年同期的2.65元降為0.34元。

大亞主管22日在法說會上表示，大亞去年第一季因出售保瑞、穎崴兩公司部分股票，又認列保瑞、穎崴及台汽電等多檔股票股價上漲的未實現金融評價利益，合計超過18億元，大幅墊高基期，致使今年第一季獲利出現衰退。

大亞指出，第一季銷售1.3萬噸，第一季裸銅線銷售占提升至12％、年增一個百分點；漆包線占比維持16％；電力線纜銷售占比從去年的66％降至62％。4月合併營收24.77億元、年增16.24％，前四月合併營收92.19億元、年增9.46％。

大亞主管透露，4月及前四月合併營收雙創同期新高，主因是國際銅價上漲、旗下志光能源台南七股漁電共生太陽光電案場，開始認列電費收入。

截至今年3月，大亞全台總計68座太陽光電廠，累計建置容量212MW，也籌畫在雲林建置漁電共生太陽光電案場，目標是累積總建置容量超過500MW。

大亞表示，國際銅價持續上漲，大亞在相對低點購入銅材，毛利率較高。銅價處於高點，相對避險成本也會增加。為避免獲利受銅價大幅波動影響，通常在獲得訂單就會先預購銅材，或是等銅價回到取得台電標案時價格預購，減少銅材庫存水位，不會因銅價上漲而有超額利潤，獲利也不至於因銅價大起大落而巨幅波動。這波銅價大漲，大亞從第一季末開始控制銅材庫存。