伸興 今年出貨拚勝去年

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家用縫紉機廠伸興（1558）因歐美客戶去化告一段落，第一季銷售緩步回升，22日法說會報佳音，表示目前在手訂單二個月，5、6月起訂單回溫，看好全年出貨量有機會勝過去年的170萬台。伸興轉投資宇隆（2233）新廠預計下半年加入，今年營運有機會勝過去年。

伸興第一季合併營收18.05億元、年增8.97％，本業獲利1.66億元，在匯兌收益挹注下，稅後純益為0.95億元，EPS達1.42元，年增率高達7.88倍；4月合併營收6.18億元、年增14.06％，前四月合併營收24.23億元、年增10.22％。

伸興主管分析，伸興歐美家用縫紉機客戶庫存水位雖下降，但訂單還沒有回來，主因是受通膨影響消費者消費力，加上消費者延長使用年限所致。

伸興主管指出，今年第一季銷售39萬台，尚未回到疫情前水準。隨5、6月訂單回溫，第三季又是出貨旺季，伸興希望今年銷售一季比一季好，全年出貨力拚超越去年的170萬台。

伸興主管指出，伸興第一季毛利率從去年的25％提升至28％，優於2021年的21％、2022年的20％，除轉投資宇隆的貢獻外，伸興本身毛利率也改善。

伸興越南一、二廠生產機型預計第二季至下半年進行整併，生產效率提升，有助於提高毛利率。

法人問到伸興公開收購宇隆後的綜效，伸興表示，公司第一季EPS為1.42元，其中宇隆就貢獻0.5元。宇隆新廠預計下半年啟用，目前來看，高階自行車需求已恢復，下半年宇隆自行車零件業務可恢復成長，車用、醫療今年估小幅成長，今年營運有機會超越去年。