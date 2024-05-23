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正新 內外資挺震盪走高

正新日線圖
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正新（2105）22日在外資與自營商聯袂買超助威下，股價開高震盪走高，終場收59.3元，上漲5.3元，連二漲，成交爆量逾3.99萬張，成功站上各均線。外資連五買、自營商連三買，唯獨投信站在賣方，三大法人持股比23.69％。雖KD指標在高檔區同步向上走勢，但因委賣4,162張，遠高於委買520張，若主力續站買方，仍有利本周股價走勢。

首季合併營收236.22億元，稅後純益22.19億元、年增40.2％，EPS為0.68元。把握電動車發展趨勢，積極推出電動車胎產品搶市。

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