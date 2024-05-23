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IKKA-KY 日、周KD黃金交叉

IKKA-KY日線圖
IKKA-KY日線圖

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IKKA-KY（2250）隨今年各項業務正向發展，股價連兩日走強，22日帶量衝上漲停價122.5元鎖住，創波段高，連拉兩根長紅K棒，股價站上均線之上，短中期長期均線向上，日、周KD亦呈黃金交叉續走揚態勢。

即使有日圓貶值不利因素，IKKA-KY第一季稅後純益達0.46億元，仍較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益達1.53元。

隨著大客戶日本豐田汽車今年銷售展望樂觀，將有助於後續出貨續增，再加上名古屋新廠即將投產，目前正積極規劃AI智慧檢測製造，預計可大幅提高生產效率及毛利表現。

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