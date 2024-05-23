聯鈞打入AI供應鏈 出貨喊衝

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聯鈞近五季財報

聯鈞（3450）打入AI供應鏈，數據中心出貨在第一季營收占比，大幅攀升至5成，隨北美四大雲端服務供應商（CSP）持續加大AI資本支出，聯鈞2024下半年及2025年出貨看增。

聯鈞22日舉行法說會，聯鈞總經理宋天增表示，聯鈞身處在AI相關供應鏈中，技術以及產能已準備妥當，AI趨勢普受各界看好，該公司也樂觀期待，AI相關產品將成為該公司未來營運成長動能。

聯鈞第一季毛利率已回到先前20％水準，4月營收5.88億元，月增23.23％，年增37.62％，連兩月呈現雙位數成長。

宋天增指出，主要是該公司產品組合調整，降低電信市場對公司的影響，在AI／數據中心部分，從2023年下半年開始出貨，對公司毛利率有幫助。

該公司數據中心在2023年的營收比重不到20％，2024年迄今已達到50％，預期會隨著AI趨勢持續成長；目前該公司稼動率水準，除了電信相關產品外，其他產品的稼動率都超過80％。

宋天增指出，目前該公司主力還是以400G為主，100G是看客戶需求，因為100G單價比較低 ，所以該公司生產也比較少。

在共同封裝光學元件（CPO）技術和製程進度部分，宋天增說，聯鈞已經準備好，將視客戶需求和市場需求，來規劃量產時程。

在電信市場部分，宋天增看法相對保守，主要這部分深受中國大陸同業的競爭壓力，聯鈞將與客戶合作，挑選較高單價的產品切入，避開紅色供應鏈的低價產品。

宋天增認為，AI／數據中心相關產品在2024年下半及2025年會有不錯發展，從COMPUTEX電腦展前各大咖的發言來看，AI蓬勃發展，且該公司目前已經在供應鏈裡，他相信聯鈞不會落後。未來如客戶有需求，聯鈞也會配合進行產能擴充。