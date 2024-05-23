昕奇27日登興櫃 強攻日本市場

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上奇科技（6123）旗下轉投資雲端服務公司昕奇雲端（7747）預計5月27日，以135元參考價登錄興櫃，該公司總經理李正雄表示，2024年營收獲利將呈現逐季成長。董事長許承強則表示，昕奇雲端日本市場的營收占比至年底可望達到1成，較第二季倍增，且未來1～2個月內即達損益兩平。

昕奇雲端科技2024年第一季營收3億元，年增30％，稅後純益為0.219億元，年增84％。每股稅後純益由2023年第一季的0.52元，成長至0.95元。產品營收比重來看，雲端服務占74％、網通資安22％、其他服務4％。其中雲端服務業績明顯年增達42％，主要受惠於AI應用的帶動與新創客戶自身成長的動能。

由於該公司專注於新創公司客戶，免費提供新創資源做為加值服務，因此較同業創造更佳的營業利益率，2023年營業利益率為雙位數，達10.1％。

昕奇雲端董事長許承強表示，該主要鎖定亞太區新創公司為主要客戶，知名的客戶包括有91APP、17 LIVE、玩美移動等，該公司連結多項新創資源，免費提供給新創客戶。另外，自主開發之一站式跨國多雲FinOps管理平台（ARMIN），展現運營自動化的優勢。

昕奇雲端2023年全年營收達10.52億元、年增20％，稅後純益為0.67億元，年增7.2％，每股稅後純益為2.92元。而2024年1～4月營收達4.02億元、年增26％，稅後純益0.293億元，年增92％，每股稅後純益為1.26元。

昕奇雲端成立於2017年，截至目前，實收資本額為2.34億元，以成為「最懂新創」的雲端服務運營商為目標。由於客戶多半為新創公司，昕奇雲端也積極融入及連結新創生態圈，加強與創投、加速器、孵化器、新創媒體及新創活動主辦方等的合作關係，希望在新創客戶的每個成長階段，成為其最佳夥伴。