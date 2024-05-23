公股續加碼 17檔聚光

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17檔公股券商逆勢加碼

透過八大公股券商下單的政府相關資金趁著外資22日回頭買超321億元之際，逢高調節67億餘元，維持與外資對作方操作策略，惟公股仍積極加碼廣達（2382）、晟銘電（3013）及南亞（1303）等17檔個股，其中，廣達及長榮（2603）等2檔，外資同站買方，股價收漲。

外資仍是推升台股大漲的主要關鍵因素，外資22日加大買超力道至300億元以上，台股立即創高，獲買超個股也紅通通；而政策護盤多採低檔承接，以買黑賣紅、高出低進為主。

投資專家指出，由於八大公股券商買超股常代表政策指標，買進股也多以獲利績優股或股價估值偏低股為主，一旦未來外資回頭敲時，股價就有反彈的機會，對於穩健操作的投資人，可留意官股券商與外資對作賣超時，仍積極加碼的標的。

篩選公股券商22日買超金額達7,000萬元以上有17檔，廣達買超3.6億元最多，其次為晟銘電買超2.62億，南亞、中鋼、京元電子、技嘉、鴻準等都各達1億元，以及燿華、志聖、協易機、長榮航、國產、一詮、尼得科超眾、大成鋼、華通、長榮等各買超7,400萬～9,400萬元之間。

其中，電子股仍以AI股族群、低軌衛星等為主，另傳產股有航空貨櫃股，以及股價在低基期的鋼鐵及塑化股等。中鋼、南亞等鋼鐵及塑化龍頭股，股價不漲反跌，且中鋼面臨季線保衛戰，南亞更跌破10年線，股價十分慘澹，官股券商已帶頭展開回補持股。

若從股價來看，官股券商與外資同時都加碼的廣達及長榮都收漲，以及外資賣的相對較少的尼得科超眾也收紅。

另外上述官股買超股中，遭到大幅外資提款的有南亞、中鋼、長榮航等，各達8億～10億元，全數集中在非電族群。

專家指出，公股券商22日趁著外資買股，逢高調節67.15億元，賣超2億元以上有台積電23.88億元、仁寶6.5億元、宏碁5.5億元，統一、正新、聯電及緯創等各遭提款2億～3億元之間；惟此時逢低布局股，有機會在外資回頭加碼時有一波表現，也代表政策態度，跌深股有機會展開補漲。