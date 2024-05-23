櫃買 辦上興櫃宣導會

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櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，攜手兆豐證券於21日共同舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，與30多位有意進入資本市場之企業高階主管與會交流。櫃買中心期透過直接面對面之溝通，能夠協助具發展潛力之優質企業順利進入櫃買市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，2024年適逢櫃買中心成立30周年，自成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，截至2024年4月底，上櫃掛牌家數已來到821家，其中市值超過100億元的上櫃公司已達127家，顯見櫃買中心的多層次資本市場架構，可滿足各成長階段企業之籌資需求，並藉由櫃買市場持續壯大規模及提升競爭力。

此外，櫃買中心是世界交易所聯合會（WFE）正會員，近年股票成交值週轉率均位居WFE正會員前三名，除代表櫃買股票市場流動性佳外，亦顯見上櫃公司十分獲投資人關注。

而櫃買中心除了股票交易情形表現亮眼，獨有的債券市場發展也提供企業更多元的籌資工具，例如近年配合ESG潮流所推出的永續發展債券發行量，已位居WFE正會員第五名，可見櫃買市場已成為具備股債雙引擎的交易所。

李愛玲同時也指出，企業進入資本市場並不困難，首要重點是企業要合規經營，而經營團隊是企業邁向成功的基礎，企業可透過櫃買市場增加公司知名度及強化公司經營體質，並應用多元化獎酬工具招募及留下優秀人才，以順利邁向永續轉型的目標。

兆豐證券董事長陳佩君則表示，櫃買中心一直是臺灣資本市場裡中小企業股票掛牌交易的首選，更被世界銀行讚譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」，本次出席參與的企業多已在自身經營領域取得一定的成就，藉由本次宣導會與櫃買中心直接進行面對面交流，除了可以更加了解資本市場的運作，也更有信心能加入櫃買家族、繼續茁壯，並由成功企業搖身一變成為卓越企業。

陳佩君也表示，兆豐證券一直與櫃買中心保持良好的互動溝通，期望未來持續與櫃買中心攜手並肩努力，協助更多優質企業進入資本市場。

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，期望透過持續舉辦宣導會，直接與企業高階主管雙向溝通，藉由瞭解公司之營運狀況，幫助發行公司儘早釐清進入資本市場的相關議題，並提供建議調整與改善的方向，期能加快具發展潛力之中小企業進入資本市場的腳步，為發行公司及台灣資本市場共同創造雙贏的成果。