台指期 外資減碼淨空單

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台股22日在台積電（2330）領電子族群強漲下，加權指數終場大漲315點收21,551點；台指期上漲301點收21,583點，期現貨正價差縮減至31.17點，電子期與金融期正價差也分別縮減至1.49點與3.32點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,672口至1,709口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2,572口至5,663口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,847口至4,774口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.1升至1.41。期交所VIX指數上漲0.06至17.83，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨表示，周二Microsoft舉辦年度Build開發者大會，宣布Copilot全面融入個人電腦應用，激勵Microsoft股價創歷史新高，帶動了美股那斯達克與S＆P 500指數雙雙再創歷史新高。除費半外其餘指數全數收紅，預料費半指數還有補漲的空間，進一步帶動台積電ADR與台股。

台股部分，經過幾日的量縮整理，盤面主流族群仍離不開AI相關題材，電子、半導體等類股指數表現強勁。周三台積電上漲2.7％貢獻指數188點，電子指標股宏碁與仁寶漲幅雙雙超過9％，華碩上漲逾6.5％。

整體來說，台股表現仍非常強勢，指數量縮價穩再度放量強漲，技術面維持多方型態，且日前轉弱的航運類股，回測10日線後買盤立即湧現，若後續走勢量縮價穩，技術面未進一步轉弱，可能再為指數提供上漲動能。

元富期貨指出，技術面觀察，台指期呈現開高走高格局，在台積電等電子類股領軍下，創下歷史新高價，終場長紅K棒作收。目前指數終止日K連二黑，均線排列維持多方架構不變，在類股輪漲帶動下有望續創高點，短線建議維持偏多操作。