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利多匯集 南俊國際、川湖看旺

美系雲端客戶與輝達伺服器導軌出貨續熱；AI需求旺、通用伺服器庫存調整近尾聲

圖／本報資料照片
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南俊國際、川湖熱門權證
南俊國際、川湖熱門權證

南俊國際（6584）受惠美系兩大雲端客戶（CSP）與輝達的伺服器導軌出貨持續增溫，以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等利多，第一季營收創兩年來新高、4月營收同樣亮眼，法人預期第二季維持成長趨勢。

川湖（2059）受惠AI伺服器需求暢旺，以及通用伺服器庫存調整尾聲，首季稅後純益13.86億元、單季次高，季增152％、年增202％，每股純益（EPS）14.55元。

南俊國際受惠美超微（Supermicro）GB200伺服器接單火爆，傳明年出貨1萬櫃，占輝達整體GB200伺服器的25％左右，南俊國際是美超微4U以下伺服器滑軌的獨家供應商，GB200採2U機箱設計，使4月營收大進補，達1.71億元，月增2.99％，年增89.09％，創2022年8月以來新高；累計前四月營收5.76億元，年增52.96％。

法人預期，南俊國際第二季隨著伺服器導軌客戶更新產品的量產線並逐量增加，在伺服器導軌領域將持續多樣化發展，有助拓展營收來源，加上1U/2U、4U及7U等AI伺服器導軌將陸續量產，有利於營業規模與營業毛利的表現；南俊國際過去供貨美超微AI伺服器滑軌，目前已成為輝達供應商之一；預計本季爭取推薦供應商（RVL），南俊國際目標在今年第四季到明年第一季量產出貨GB200水冷AI伺服器滑軌。

法人分析，川湖受惠雲端服務業者持續投入資料中心與AI伺服器，加上傳統伺服器部分切入初階市場，AMD及Intel推出Genoa與Eagle Stream新平台已逐步放量提高滲透率，川湖第一季獲利較去年第四季大幅提升，在AI伺服器出貨量成長，以及通用型伺服器、廚具導軌出貨量逐步回穩下，川湖稼動率約45％，第二、三季有望回升到過去的70％左右。

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